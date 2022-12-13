Фанат сделал тату с празднованием гола Месси в стиле Рикельме на ЧМ-2022: фантастическое фото

Сборная Аргентины пробилась в 1/2 финала ЧМ-2022 футбола. В четвертьфинале команда Лионеля Скалони только в серии пенальти обыграли Нидерланды.

Основное и дополнительное время этого четвертьфинала закончилось боевой мировой 2:2. Один из голов в ворота Нидерландов забил Лионель Месси. Лео отличился с пенальти и сделал счет встречи 0:2 в пользу Аргентины, но нидерландцы включили десятую скорость и забили еще два мяча, переведя игру в дополнительные 15-минутные тайма, а затем и в серию 11-метровых ударов.

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Запечатлел этот момент ЧМ на своем теле

Месси решил отпраздновать свое взятие ворот в стиле Рикельме, игравшего под руководством Луи ван Гала в Барселоне. Нападающий Аргентины подбежал к скамейке соперника, стал напротив главного тренера их команды и приложил ладони к ушам.

Поединок закончился победой Аргентины во главе с Месси. В серии послематчевых пенальти аргентинцы были точнее 3:4 и вышли в полуфинал ЧМ-2022. В 1/2 финала подопечные Лионеля Скалони встретятся с главной сенсацией этого Мундиаля Марокко (13 декабря).

После поединка в популярном паблике в инстаграмме "433" появилось фото одного из болельщиков сборной Аргентины. Один из фанатов набил на своем теле папу с празднованием гола Месси в стиле Рикельме.



Тату празднования гола Месси на ЧМ-2022 / Коллаж 24 канала

На ЧМ-2022 Месси принимал участие во всех матчах Аргентины, в которых ни разу не выходил на замену или был заменен по ходу встречи. За сыгранное время отличился почти во всех противостояниях – 4 гола и 2 ассиста. Не забивал только сборной Польши.