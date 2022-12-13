Аргентина и Хорватия не без проблем добрались до полуфинала чемпионата мира. "Альбиселесте" в 1/8 финала обыграли Австралию. А в четвертьфинале был довольно тяжелый матч против Нидерландов, которым удалось спастись от поражения на 90+11 минуте. Так что все решалось в серии пенальти.
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Хорватия оба своих матча плей-офф довела до серии пенальти, где победила благодаря вратарскому умению Доминика Ливаковича. При этом в четвертьфинале "клетчатые" выбили сборную Бразилии.
Теперь обе команды ждет очное противостояние в борьбе за путевку в финал. Она состоится во вторник, 13 декабря, и начнется в 21:00 по киевскому времени.
Матч Аргентина – Хорватия будет доступен для просмотра на местных телеканалах "Суспильного", а также на сайте "Суспильне Спорт". Радиотрансляция поединка также будет доступна на "Радио Проминь".
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Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию для тех, кто не сможет просмотреть матч Аргентина – Хорватия вживую.
Аргентина – Хорватия онлайн