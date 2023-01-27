Вже майже дев'ять років Україна веде боротьбу за свою незалежність у війні проти Росії. На фронті Батьківщина втрачає своїх героїв, які не побоялись зі зброєю в руках зустріти фашистських загарбників.

До теми Вихованець Карпат загинув під час оборони Снігурівки: його тіло повернули через 8 місяців

Чергова втрата спіткала футбольний клуб Кривбас. У боях під Бахмутом під час виконання бойового завдання загинув фанат криворізького клубу та член ГО Centuria Єгор Лях. Хлопцю було 24 роки…

З початку повномасштабного вторгнення вболівальник пішов захищати Україну зі зброєю в руках. Спочатку він брав участь в боях на Запорізькому напрямку, а пізніше його відправили на оборону Бахмута.

Читайте також На фронті загинув український легкоатлет Володимир Андрощук

Відзначимо, що у грудні біля міста-героя на Донеччині загинув член ультрас Динамо Олег Рибальченко. Хлопець ще з 2014 року захищав Україну від окупантів. Світла пам'ять Героям...