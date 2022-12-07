Оккупанты убили фаната Карпат Ярослава Корду в день Вооруженных сил Украины

Один из болельщиков львовского клуба отдал свою жизнь за независимость Украины. Парень был убит во время выполнения боевого задания.

Досадная новость поступила в расположение футбольного клуба Карпаты. В боях за независимость Украины погиб фанат команды Ярослав Корда.

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Об этом львовяне сообщили на своем официальном сайте. Парень погиб на фронте 6 декабря в день ВСУ во время выполнения боевого задания. Клуб выразил соболезнования родным и близким Ярослава.

Спасибо родителям Героя за патриотическое воспитание. Спасибо за поддержку футбольного клуба Карпаты! Спасибо за жертвенность в борьбе за победу Украины! Вечная память,

– написано в заявлении.

Ранее российские фашисты унесли жизни питомца ровенского Вереса Владимира Киричука . Парню было всего 23 года.

Редакция 24 канала выражает соболезнования семье и знакомым погибшего. Никогда не простим оккупантам ни одной смерти защитника Украины. Враг будет наказан. Слава Украине!