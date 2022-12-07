Прикра новина надійшла у розташування футбольного клубу Карпати. У боях за незалежність України загинув фанат команди Ярослав Корда.
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Про це львів'яни повідомили на своєму офіційному сайті. Хлопець загинув на фронті 6 грудня в день ЗСУ під час виконання бойового завдання. Клуб висловив співчуття рідним та близьким Ярослава.
Дякуємо батькам Героя за патріотичне виховання. Дякуємо за підтримку футбольного клубу Карпати! Дякуємо за жертовність у боротьбі за перемогу України! Вічна пам'ять,
– написано в заяві.
Раніше російські фашисти забрали життя вихованця рівненського Вереса Володимира Киричука. Хлопцю було всього 23 роки.