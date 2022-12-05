Мільйони фанатів приїхали у гості в Катар заради того, щоб підтримати улюблену збірну на чемпіонаті світу-2022 з футболу. Серед них є уболівальники навіть із тих країн, які не потрапили на Мундіаль.

Детальніше про гру Франція "переїхала" Польщу на шляху до 1/4 фіналу ЧС-2022: відео рекордних голів Жиру та Мбаппе

Біло-сині кольори у Катарі

Один із таких був фан із Індії, який на власні очі приїхав, щоб побачити матч Франція – Польща за вихід у чвертьфінал ЧС. Якщо дехто з фанатів розмальовує своє обличчя у кольори національного прапора своєї країни, то індієць вирішив обійти цей план та вчинити інакше.

Чоловік прийшов на поєдинок ЧС-2022 із символікою київського Динамо. Ось так фанат українського гранда побував на футбольному святі у Катарі.

Зрозуміло, чому атрибутика киян була на шиї уболівальника, адже чоловік має сім'ю в Україні.



Індійський фанат із символікою Динамо Київ на ЧС-2022 / Фото з твітеру BuckarooBanzai

Цікаво, за кого фанат уболівав на матчі Франція – Польща. Українці ж 100-відсотково віддали свої серця за поляків, які є хорошими союзниками України у війні проти Росії.

На жаль, Франція не залишила шансів Польщі. Гол Олів'є Жиру та дубль Кіліана Мбаппе вивели французів в 1/4 фіналу ЧС-2022 – 3:1. Єдиний м'яч престижу за поляків забив із пенальті Роберт Левандовський.