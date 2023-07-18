Фанаты Динамо передали "привет" с фронта болельщикам российского клуба: зажигательное видео

На фронте продолжаются ожесточенные бои, чтобы вернуться на границы 1991 года. Украинские футбольные фанаты были одними из первых, кто сменил трибуны на передовую.

На линии столкновения также присутствуют и российские фанаты, страдающие имперскими амбициями. Их ожидает очень плохая судьба, ведь в гости их не звали, однако еще не все "запоребриком" это поняли.

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И так будет с каждым, кто придет на нашу землю с оружием

В сети появилось видео, из которого следует, что киевские поклонники сделали болельщика российского Зенита лучшей версией себя. Похоже, больше его никто не увидит на фанатском секторе газпромовского клуба.

Приветствие от фанатов Динамо Киев. Горит, пылает команда из финской лужи, лужи. С болот, короче. Как говорится: "Кто болеет за Зенит, у того не стоит",

– сказал защитник Украины.

Смотрите видео душевной записи фаната

Это очередное подтверждение, что в Украину лучше не приходить с оружием в руках, иначе это путешествие с большой вероятностью станет последним. Слава Украине и нашим воинам!