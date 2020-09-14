Фанат "Динамо" устроил свадьбу на стадионе имени Лобановского
Футбольный стадион – одно из любимых мест для болельщиков. Настолько, что они готовы даже организовать там свадьбу.
Так произошло и с одним из футбольных болельщиков "Динамо". Торжественная часть его свадьбы состоялась на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Фото с происшествия опубликовали на странице фанатской группы "Трудовые резервы".
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- Отметим, что проведение торжеств на футбольных стадионах – не редкость. Для примера, аналогичные услуги предоставляет НСК "Олимпийский" в Киеве. Там есть "олимпийский дворик", где можно провести банкет на 300 человек. А также несколько залов меньших размеров.
- "Арена Львов" тоже имеет ресторан где часто проходят торжества, в том числе и свадьбы.
- Четыре ресторана имеет и стадион "Металлист" в Харькове.
- Просторный ресторан на 560 мест есть на втором этаже на "Днепр-арене". При этом он имеет выход на собственную трибуну-веранду, с которой можно наблюдать футбольный матч.
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