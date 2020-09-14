Фанат "Динамо" влаштував весілля на стадіоні імені Лобановського
Футбольний стадіон – одне з улюблених місць для вболівальників. Настільки, що вони готові навіть організувати там власне весілля.
Так сталося і з одним з футбольних вболівальників "Динамо". Урочиста частина його весілля відбулася на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві. Фото з події опублікували на сторінці фанатської групи "Трудові резерви".
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- Відзначимо, що проведення урочистостей на футбольних стадіонах – не рідкість. Для прикладу, аналогічні послуги надає НСК "Олімпійський" в Києві. Там є "Олімпійський дворик", де можна провести банкет на 300 осіб. А також декілька залів менших розмірів.
- "Арена Львів" теж має ресторан де часто відбуваються урочистості, в тому числі й весілля.
- Чотири ресторани має і стадіон "Металіст" у Харкові.
- Просторий ресторан на 560 місць є на другому поверсі на "Дніпро-арені". При цьому він має вихід на власну трибуну-веранду, з якого можна спостерігати футбольний матч.
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