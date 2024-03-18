На войне против России погиб мастер спорта по кикбоксингу и член ультрас Динамо Иван Фесенюк

Фанатская семья киевского Динамо продолжает терять своих лучших представителей. На этот раз российские оккупанты унесли жизнь болельщика с позывным "Бонус".

Футбольное сообщество объединилось вокруг помощи Украине в войне против России. Многие спортсмены и болельщики отложили свою спортивную жизнь и с оружием в руках пошли защищать независимость своей страны.

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К сожалению, не все они смогут вернуться с фронта домой. В начале марта стало известно о смерти фаната Динамо Владимира Основенко, а теперь семья "бело-синих" потеряла очередного своего члена.

Война унесла жизнь представителя WBC Ультрас Динамо Ивана Фесенюка. Болельщик с позывным "Бонус" был одним из самых преданных фанатов киевского клуба, но с началом полномасштабной войны он присоединился к ВСУ.

До этого Иван был представителем фанатской фирмы "Capitals". Также он был мастером спорта по кикбоксингу и занимался физическим развитием молодежи и представителей ультрас.

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К сожалению, во время своего последнего боевого выхода "Бонус" погиб от рук российских оккупантов. Редакция 24 Канала выражает глубокие соболезнования семье погибшего защитника Украины.