Проснулся не с той ноги: Мудрик резко ответил на совет болельщика Челси

Начало карьера Михаила Мудрика в лондонском Челсе вообще не впечатляет. Футболисту сложно давали игры в силовом АПЛ.

В январе 2023 Михаил Мудрик стал футболистом "синих" и провел за Челси 17 матчей. Украинский левый вингер не сумел открыть счет голов в футболке "аристократов", за это отличился двумя ассистами.

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Еще не научился спокойно реагировать на советы фанатов

Поэтому дела украинца в АПЛ идут не слишком гладко, если бы хотелось. Из-за чего любовь поклонников Челси к Мудрику сменилась хейтом. Недавно один из фанатов сделал совет Михаилу, на который тот отреагировал очень резким вопросом.

Болельщик посоветовал Мудрику научиться делать 360 оборотов с мячом, чтобы улучшить свою непредсказуемость на футбольном поле. Ведь бегать с мячом в одном направлении для АПЛ это мало.

Однако Михаилу видно не очень понравился этот совет, на который он отреагировал не очень любезно.

Почему ты еще не выиграл Золотой мяч?

– ответил Мудрик.

Похоже, украинец еще не научился спокойно читать советы от фанатов, а не только тренеров.

Пока Михаил отдыхает после сезона и молодежного Евро-2023 в компании партнера по сборной Георгия Судкова. Оба были замечены на одном из пляжей в Барселоне, где играли в пляжный волейбол, но ногами.

До этого 22-летнего левого вингера Челси был замечен в одном из "МакДональдз" в Румынии.

Напомним, что ветеран киевского Динамо Александр Алиев поделился своим мнением по игре Мудрика. Бывший футболист признался, что не видит в Михаиле звезду, которую делают в прессе.