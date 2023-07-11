У січні 2023-го Михайло Мудрик став футболістом "синіх" та провів за Челсі 17 матчів. Український лівий вінгер не зумів відкрити лік голів у футболці "аристократів", за те відзначився двома асистами.

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Ще не навчився спокійно реагували на поради фанатів

Тому справи українця в АПЛ йдуть не надто гладко, якби хотілось. Через що любов прихильників Челсі до Мудрика змінилась на хейт. Нещодавно один із фанатів зробив пораду Михайлу, на яку той відреагував дуже різким запитанням.

Уболівальник порадив Мудрику навчитись робити 360 обертів із м'ячем, аби покращити свою непередбачуваність на футбольному полі. Адже бігати з м'ячем в одному напрямку для АПЛ це замало.

Однак Михайлу видно не надто сподобалась ця порада, на яку він відреагував не дуже люб'язно.

Чому ти ще не виграв Золотий м'яч?,

– відповів Мудрик.

Схоже, що українець ще не навчився спокійно читати поради від фанатів, а не лише від тренерів.

Наразі Михайло відпочиває після сезону та молодіжного Євро-2023 у компанії партнера по збірній Георгія Судкова. Обидва були помічені на одному з пляжів у Барселоні, де грали у пляжний волейбол, але ногами.

До цього 22-річного лівого вінгера Челсі помітили в одному із "МакДональдз" у Румунії.

Нагадаємо, що ветеран київського Динамо Олександр Алієв поділився своєю думкою щодо гри Мудрика. Колишній футболіст зізнався, що не вбачає у Михайлові зірку, яку з нього роблять у пресі.

До слова. Контракт Мудрика із Челсі спливає вкінці червня 2031 року. Михайло потрапив у перелік тих гравців, на яких розраховує новий тренер команди Маурісіо Почеттіно. Адже у ЗМІ були чутки, що українець може покинути Лондон, якщо "аристократи" отримають солідну пропозицію.