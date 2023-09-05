Фабрицио Романо назвал лучшее подписание лета 2023 года. Инсайдер уверенно "наградил титулом" Алексиса Макаллистера.

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Должен был стоить гораздо больше

Итальянский журналист, никогда не подводящий, решил проанализировать трансферную кампанию клубов мира, а также определить, кого же из игроков можно считать лучшим в данной номинации. Романо рассказал, он хотел бы отметить переход перебравшегося в Ливерпуль из Брайтона Алексиса Макаллистера. Дело в том, что "мерсисайдцы" из-под носа забрали Моисеса Кайседо и Ромео Лавию (оба перешли в Челси).

Такие неудачи стали отрицательным месседжем для коллектива, которые готовились к большой перестройке полузащиты, однако сорванные трансферы не испортили планы Ливерпуля, а команда удачно справилась с задачей. Все потому, что Фабрицио считает, что в любом случае было непросто заменить такие ключевые фигуры как Джордан Хендерсон (перебрался в Аль-Иттифак) или Фабинью (перешел в Аль-Иттихад).

Итальянский инсайдер отметил, что Ливерпуль очень удачно подписал Доминика Собослая (с РБ Лейцпиг за 70 миллионов евро) и Райана Гравенберха (из Баварии за 40 миллионов евро), а также дешево взяли такого недооцененного игрока, как Ватару Эндо (из Штуттгарта) ). Но вот Фабрицио считает, что лучшим трансфером лета можно смело назвать переход Алексиса Макаллистера, поскольку игрок достался "мерсисайдцам" всего за 40 миллионов, а журналист уверен, что это очень дешевая цена за футболиста столь высокого класса.

Я думаю, это игрок, который стоит 70 – 75 миллионов, но они подписали его по гораздо меньшей цене из-за его устной договоренности с Брайтоном. Взять Макаллистера, Собослаи, Эндо и Гравенберха за 160-165 миллионов евро суммарно – это фантастическая работа по перестройке полузащиты. Поздравляю их, ведь это был большой вызов,

– сказал Романо.

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