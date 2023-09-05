Фабріціо Романо назвав найкраще підписання літа 2023. Інсайдер впевнено "нагородив титулом" Алексіса Макаллістера.

Варте уваги Динамо відпустило багаторічного капітана: Сидорчук став гравцем команди, де грає росіянин

Повинен був коштувати набагато більше

Італійський журналіст, який ніколи не підводить, вирішив проаналізувати трансферну кампанію клубів світу, а також визначити, кого ж з гравців можна вважати найкращим у даній номінації. Романо розповів, він би хотів відзначити перехід Алексіса Макаллістера, котрий перебрався у Ліверпуль із Брайтона. Діло в тому, що "мерсисайдців" з-під носу забрали Мойсеса Кайседо та Ромео Лавію (обидва перейшли у Челсі).

Такі невдачі стали негативним меседжем для колективу, які готувались до великої перебудови півзахисту, проте зірвані трансфери не зіпсували плани Ліверпуля, а команда вдало впоралась зі завданням. Все через те, що Фабріціо вважає, що у будь-якому випадку було непросто замінити такі ключові фігури як Джордан Хендерсон (перебрався у Аль-Іттіфак) або Фабінью (перейшов до Аль-Іттіхаду).

Італійський інсайдер зазначив, що Ліверпуль дуже вдало підписав Домініка Собослая (із РБ Лейцпиг за 70 мільйонів євро) та Раяна Гравенберха (із Баварії за 40 мільйонів євро), а також дешево взяли такого недооціненого гравця, як Ватару Ендо (із Штуттгарта за 20 мільйонів євро). Та от Фабріціо вважає, що найкращим трансфером літа можна сміло назвати перехід Алексіса Макаллістер, оскільки гравець дістався "мерсисайдцям" всього за 40 мільйонів, а журналіст впевнений, що це дуже дешева ціна за футболіста такого високого класу.

Я думаю, це гравець, який коштує 70 – 75 мільйонів, але вони підписали його за набагато меншу ціну через його усну домовленість із Брайтоном. Взяти Макаллістера, Собослаї, Ендо та Гравенберха за 160-165 мільйонів євро сумарно – це фантастична робота з перебудови півзахисту. Вітаю їх, адже це був великий виклик,

– сказав Романо.

Топ-10 найдорожчих підписань літа 2023