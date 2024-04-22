Обладатель "Золотого мяча" возглавил известную итальянскую команду

Удинезе назначил нового главного тренера. Им стал бывший игрок сборной Италии и обладатель "Золотого мяча" Фабио Каннаваро.

Утром 22 апреля с поста главного тренера Удинезе уволили Габриэле Чоффи. Он возглавлял команду с октября 2023 года.

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Легендарный футболист стал новым тренером Удинезе

Фабио Каннаваро назначили новым тренером итальянского клуба. Для него это будет первый опыт работы в Серии А. До этого он работал лишь в серии В, когда возглавлял Беневенто с 2022 по 2023 годы.

В тренерском багаже Каннаваро также работа в Гуанчжоу, Тяньцзинь и сборной Китая, а также Аль-Наср, где сейчас играет Криштиану Роналду.

Тренерская карьера Фабио Каннаваро: главное

В 2012 году благодаря курсам получил квалификацию "профессиональный тренер второй категории".

В 2013 году стал главным тренером Аль-Ахли, с которым выиграл Про-Лигу ОАЭ и Кубок Лиги ОАЭ.

В июне 2014 года должен был заменить Зинедина Зидана в качестве помощника Карло Анчелотти. Однако на должность назначили Фернандо Йерро.

В том же году стал тренером Гуанчжоу, но вскоре его неожиданно уволили.

24 октября 2015 года его объявили новым тренером Аль-Наср, но спустя год Каннаваро отменил свой контракт.

в 2016 году Каннаваро стал новым менеджером Таньцзиня и в том же году выиграл с командой второй дивизион Китая, выведя ее в Суперлигу.

В 2019 году возглавлял сборную Китая.

С 2022 по 2023 годы был главным тренером Беневенто.

Сейчас Удинезе занимает 17 позицию в турнирной таблице Серии А и стоит на грани вылета. Команда набрала 28 очков.