Вранці 22 квітня з посади головного тренера Удінезе звільнили Габріеле Чоффі. Він очолював команду з жовтня 2023 року.

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Легендарний футболіст став новим тренером Удінезе

Фабіо Каннаваро призначили новим тренером італійського клубу. Для нього це буде перший досвід роботи в Серії А. До цього він працював лише в серії В, коли очолював Беневенто з 2022 по 2023 роки.

У тренерському доробку Каннаваро також робота в Гуанчжоу, Тяньцзінь і збірній Китаю, а також Аль-Наср, де зараз грає Кріштіану Роналду.

Відзначимо. Наразі Удінезе посідає 17 позицію в турнірній таблиці Серії А і стоїть на межі вильоту. Команда набрала 28 очок.

Тренерська кар'єра Фабіо Каннаваро: головне