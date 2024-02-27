Об этом заявил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников. Он сказал об этом в комментарии пропагандистским СМИ, передает 24 Канал.
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Что известно о ситуации
По его словам, "сейчас их предложения рассматриваются. Точная дата окончательного утверждения места проведения турнира пока не установлена".
Следует заметить, что сначала Казань была определена как город-хозяин чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 году. Однако из-за вторжения России в Украину, Международная федерация водных видов спорта (FINA) приняла решение о переносе турнира.
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, Россия была лишена права на участие во всех международных спортивных соревнованиях. Кроме потери права на проведение турнира в Казани, это также охватило чемпионат мира по волейболу и ряд других соревнований.
Российский пловец отказывается от ОИ из-за "верности Путину"
- Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что не будет участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе на условиях МОК.
- Российский спортсмен заявил, что его страна никогда не сдается. А также вспомнил своего президента Путина, он сказал, что верен его взглядам.
- Напомним, что МОК решил допустить россиян и белорусов к Олимпийским играм в Париже в статусе нейтральных атлетов.