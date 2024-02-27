Об этом заявил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников. Он сказал об этом в комментарии пропагандистским СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о ситуации

По его словам, "сейчас их предложения рассматриваются. Точная дата окончательного утверждения места проведения турнира пока не установлена".

Следует заметить, что сначала Казань была определена как город-хозяин чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 году. Однако из-за вторжения России в Украину, Международная федерация водных видов спорта (FINA) приняла решение о переносе турнира.

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, Россия была лишена права на участие во всех международных спортивных соревнованиях. Кроме потери права на проведение турнира в Казани, это также охватило чемпионат мира по волейболу и ряд других соревнований.

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