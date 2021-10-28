Европейские топ-клубы поддержали австралийского футболиста, который признался, что он гей
Источник:24 канал
Топовые европейские футбольные клубы поддержали австралийского футболиста Джошуа Кавалло, который недавно публично заявил, что он гомосексуалист. Они выражают слова благодарности за такие откровенные признания.
"Ты вдохновляешь миллионы"
Первым на поступок австралийского полузащитника отреагировал Ювентус.
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"Гордимся тобой, Джош", – написал итальянский клуб.
Позже Кавалло поддержали другие клубы.
Спасибо, Джошуа Кавалло, за силу и храбрость. Ты вдохновляешь миллионы. Каждый заслуживает право быть самим собой. Сегодня мир футбола стал лучшим благодаря тебе,
– написал лондонский Арсенал.
"Спасибо, Джошуа, за этот большой шаг вперед. Твое мужество способствует нормализации разнообразия в мире спорта", – говорится в публикации Барселоны.
- Хавбек австралийского клуба Аделаида Юнайтед Джошуа Кавалло публично сообщил о том, что он гей.
- Футболист признался, что долго стеснялся признаться в этом. Он волновался, что из-за такой откровенности больше не сможет заниматься любимым делом.
- Издание The Guardian сообщает, что Кавалло пока единственный открытый гей из действующих футболистов.