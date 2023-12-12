Как отмечают СМИ, 28 команд из Европы осуществляли трансферы из России, несмотря на финансовые ограничения. Европейские и американские санкции запрещают переводить в РФ или получать оттуда более 100 тысяч долларов.

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Как клубы сотрудничают с РФ, несмотря на санкции.

Как сообщает Follow the Money, ссылаясь на данные своего исследования, многие европейские клубы шли на риск и совершали соглашения на большие суммы, нарушая санкции против РФ.

По данным источника, одним из нарушителей стал ПСВ Эйндховен, совершивший переход Гуса Тела из Спартака в начале июня 2022 года. Нидерландский клуб заплатил три миллиона евро за футболиста представителю страны-агрессора, владельцем которого является компания "ЛУКойл", внесенная в список санкций США.

При этом деньги из России были перечислены на счет Королевского футбольного союза Нидерландов, соответственно, он также может оказаться под ударом.

Расследование, в котором участвовали тринадцать СМИ, в частности Le Monde, Die Standard и EL PAÍS, выявляет публичные данные о трансферном рынке, владельцах и менеджерах российских команд. Эти данные сравниваются с санкционными списками Европы, США и Великобритании. Выводы расследования были обсуждены с десятками экспертов, футбольными федерациями и ассоциациями, а также Европейской комиссией.

Интересно, что среди перечисленных трансферов обнаружены соглашения с клубами, находящимися в руках государственных банков, нефтяных компаний, миллионеров Forbes или даже руководителя Чечни Рамзана Кадырова. Ряд европейских клубов, таких как: Олимпик Лион, Ред Булл Зальцбург, Реал Сосьедад, Кадис, Альмерия и Эльче, в рамках этих контактов, в нарушение правил ЕС, покупали футболистов.

Эти клубы, возможно, нарушили санкции: если команда принадлежит олигарху или попавшему под санкции субъекту.

Также в публикации указывается, что ни один из испанских клубов, осуществлявших трансфер игроков в Россию, не обращался в Министерство экономики, отвечающее за регулирование санкций в Испании, при том, что клубы сами несут ответственность.

Что говорят в Европейской Комиссии

Европейская Комиссия утверждает, что прямые выплаты компаниям, зависящим от санкционного лица, запрещены.

Но не платить за игрока также невозможно: согласно правилам УЕФА высшего органа европейского футбола профессиональные команды не должны быть обязаны друг другу. В апреле 2022 года УЕФА направил письмо остальным федерациям, чтобы помочь им преодолеть препятствие с российскими клубами: команда должна доказать, что она сделала все возможное, чтобы заплатить, и, как подстраховку, она может передать трансфер в руки национальной футбольной ассоциации.