Сборная Украины по пляжному футболу завоевала серебро на Европейских играх

Женская команда не смогла взять реванш у испанцев за поражение в группе. Украинки завоевали дебютную для нашей страны медаль в пляжном футболе на Европейских играх.

В польском Кракове подходят к концу третьи в истории Европейские игры. Сборная Украины имеет в своем составе 263 спортсмена и уже получила немало наград.

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Теперь же нашей команде подчинилась первая медаль в пляжном футболе. Мужская сборная не имела существенного успеха, не выйдя из группы в полуфинал.

А вот женская команда смогла показать класс. В группе наши девушки проиграли испанкам, но оставили позади Италию и вышли в полуфинал. Там Украина разобралась с Португалией (3:1).

Это вывело нашу команду в финал на уже знакомую Испанию. Соперник владел инициативой, но в конце концов Украина смогла выжать ничью 2:2. Судьба золота решалась в серии пенальти, где пиренейцы были точнее.

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Таким образом, Украина получает серебро по пляжному футболу. В общей сложности на Европейских играх наша страна получила 39 наград разного сорта и идет третьей в медальном зачете.