Европейские игры 2023: сборная Украины вышла в топ-3 медального зачета, имена всех призеров
Сборная Украины довольно успешно выступает на Европейских играх 2023 года. На восьмой игровой день 28 июня наша команда занимает третье место в медальном зачете.
Европейские игры 2023 года стартовали 21 июня в польском Кракове. И продлятся они до 2 июля. Украина представлена на соревнованиях 263 спортсменами в 27 видах спорта. И многие наши атлеты уже стали призерами Европейских игр 2023 года.
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Кто из украинцев стал призерами Европейских игр 2023
По состоянию на 28 июня сборная Украины завоевала 18 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей. И занимает третье место в медальном зачете, уступая Испании лишь количеством серебряных наград, и отставая от первой Италии, у которой на две золотые медали больше.
Мультимедалистками Европейских игр 2023 года стали Людмила Лузан, Олег Кухарик, Игорь Трунов, Алексей Середа, Ксения Байло, Кирилл Болюх, Юлия Коростылева, Елена Костевич, Марина Алексиева и Владислава Алексиева.
Золото
- Людмила Лузан и Валерия Терета. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 500 м. 22 июня
- Олег Кухарик и Игорь Трунов. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 500 м. 22 июня
- Алексей Середа, Ксения Байло, Даниил Коновалов, Анна Письменская. Прыжки в воду, смешанные команды, 3 м трамплин / 10 м вышка. 22 июня
- Анжелика Терлюга. Каратэ, 55 кг. 22 июня
- Андрей Заплитный. Карате, 75 кг. 23 июня.
- Людмила Лузан. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка, 500 м. 24 июня.
- Наталья Кроль. Легкая атлетика, бег 800 м. 24 июня.
- Марина Бех-Романчук. Легкая атлетика, тройной скачок. 24 июня
- Ксения Байло и Кирилл Болюх. Прыжки в воду, смешанные команды, 10 м вышка. 24 июня
- Алексей Середа, Кирилл Болюх. Прыжки в воду, 10 м вышка, синхрон. 25 июня
- Ярослава Магучих. Легкая атлетика, прыжки в высоту. 25 июня
- Джоан Фейби Бежуро. Фехтование, индивидуальные соревнования, шпага. 26 июня
- Павел Коростылев и Юлия Коростылева. Стрельба пулевая, смешанная команда, 25 м. 27 июня
- Ольга Харлан. Фехтование, индивидуальные соревнования, шпага. 27 июня.
- Игорь Любченко. Таиландский бокс, муай-тай, 67 кг. 27 июня
- Олег Примачев. Таиландский бокс, муай-тай, 91 кг. 27 июня
- Олег Ефименко. Таиландский бокс, муай-тай, 71 кг. 27 июня
- Елена Костевич, Анастасия Немец, Юлия Коростылева. Стрельба пулевая, малокалиберный пистолет, 25 м. 28 июня
Серебро
- Людмила Лузан. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка, 200 м. 23 июня
- Олег Кухарик, Игорь Трунов, Дмитрий Даниленко, Иван Семыкин. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-четверка, 500 м. 23 июня
- Анита Серегина. Каратэ, 61 кг. 23 июня
- Марина Алексиева, Владислава Алексиева, Марта Федина, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко. Синхронное плавание, акробатическая группа. 24 июня.
- Марина Алексиева и Владислава Алексиева. Синхронное плавание, акробатическая группа, произвольный дуэт. 24 июня
- Михаил Кохан. Легкая атлетика, метание молота. 24 июня
- Анастасия Павлова и Иван Кожокарь. Стрельба из лука, команда микс. 25 июня
- Егор Скурихин. Тайский бокс, муай-тай, 81 кг. 27 июня
- Ксения Байло и Софья Эсман. Прыжки в воду, смешанные команды, 10 м вышка, синхрон. 27 июня
- Анна Пономаренко. Брейкинг. 27 июня
Бронза
- Елена Костевич. Стрельба шаровая, пневматический пистолет, 10 м. 22 июня.
- Никита Филипов. Карате, 60 кг. 22 июня.
- Владислав Шепелев. Легкая атлетика, тройной скачок. 23 июня.
- Артур Фельфнер. Легкая атлетика, метание копья. 25 июня
- Владислав Мыкытась. Таиландский бокс, муай-тай, 60 кг. 26 июня
- Анастасия Михайленко. Таиландский бокс, муай-тай, 51кг. 26 июня
- Владимир Станкевич. Фехтование, индивидуальные состязания, шпага. 27 июня