Вместе более 40 медалей: Украина завершила Европейские игры золотом в гребле

Виктория Усс одержала единственную для нашей страны победу в каноэ-слаломе. В финальном заплыве наша спортсменка обошла олимпийскую чемпионку.

Сборная Украины завершила выступления на третьих в истории европейских играх. На соревнования в Кракове съехалось более двух сотен наших спортсменов.

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В последний игровой день наша команда получила серебро в кикбоксинге. А вот финальная точка получилась мажорной, ведь Украине покорилось золото из гребли в каноэ-слаломе.

Успеха достигла Виктория Усс на байдарке-кроссе. В этой дисциплине предполагается участие четырех спортсменок одновременно, которые должны были проходить через препятствия.

В финальном заплыве соперницами украинки была олимпийская чемпионка Рикарда Функ, а также призеры чемпионата мира Штефани Горн и Мартина Уайтман. Виктория смогла опередить всех троих.

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Решающий прорыв ей удался в переворачивании лодки, где она смогла оставить оппонентов сзади. 30-летняя Усс стала первым и единственным призером Украины на Европейских играх в каноэ-слаломе.

Это было последнее соревнование, в котором наша сборная могла взять медаль. В общей сложности "сине-желтым" на Европейских играх-2023 покорились 41 награда (21 золотая, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей). Это позволило Украине вернуться в топ-3 медального зачета.