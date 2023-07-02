Вместе более 40 медалей: Украина завершила Европейские игры золотом в гребле
Источник:Суспільне Спорт
Виктория Усс одержала единственную для нашей страны победу в каноэ-слаломе. В финальном заплыве наша спортсменка обошла олимпийскую чемпионку.
Сборная Украины завершила выступления на третьих в истории европейских играх. На соревнования в Кракове съехалось более двух сотен наших спортсменов.
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В последний игровой день наша команда получила серебро в кикбоксинге. А вот финальная точка получилась мажорной, ведь Украине покорилось золото из гребли в каноэ-слаломе.
Успеха достигла Виктория Усс на байдарке-кроссе. В этой дисциплине предполагается участие четырех спортсменок одновременно, которые должны были проходить через препятствия.
В финальном заплыве соперницами украинки была олимпийская чемпионка Рикарда Функ, а также призеры чемпионата мира Штефани Горн и Мартина Уайтман. Виктория смогла опередить всех троих.
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Решающий прорыв ей удался в переворачивании лодки, где она смогла оставить оппонентов сзади. 30-летняя Усс стала первым и единственным призером Украины на Европейских играх в каноэ-слаломе.
Это было последнее соревнование, в котором наша сборная могла взять медаль. В общей сложности "сине-желтым" на Европейских играх-2023 покорились 41 награда (21 золотая, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей). Это позволило Украине вернуться в топ-3 медального зачета.
|МЕСТО
|СТРАНА
|С
|С
|Б
|ВМЕСТЕ
|1
|Италия
|34
|26
|39
|99
|2
|Испания
|21
|17
|19
|57
|3
|Украина
|21
|12
|8
|41
|4
|Германия
|20
|15
|27
|62
|5
|Франция
|17
|19
|26
|62