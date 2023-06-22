Третье золото в воде: сборная Украины выиграла очередное соревнование на Европейских играх-2023
Источник:Суспільне Спорт
Наш квартет уверенно выступил в прыжках в воду, не оставив шансов итальянцам и испанцам. Для нашей страны это уже третья награда высшего качества на соревнованиях в Кракове.
В Кракове (Польша) проходят Европейские игры-2023. На соревнования не допустили спортсменов из России, поэтому это позволило Украине отправить большое количество представителей - 263.
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Второй день подарил нашей сборной первые золотые медали. Победы одержали Людмила Лузан и Валерия Терета (каноэ-двойки), а также Олег Кухарик и Игорь Трунов (байдарки-двойки).
Третье золото подчинилось также в водном спорте. Наша команда стала чемпионкой в соревнованиях по прыжкам в воду. Украину представлял смешанный квартет:
- Ксения Байло
- Даниил Коновалов
- Анна Письменская
- Алексей Середа
Команды выполняли по шесть прыжков на трехметровом трамплине и 10-метровой вышке. Первый скачок Байло сразу вывел Украину в топ-3, а после следующего от Даниила Коновалова наша команда возглавила рейтинг и не отдала лидерство до конца.
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Больше всего баллов Украине принес прыжок Алексея Середы с вышки. Его оценили в 91,8 балла. Суммарно наша сборная набрала 438,3 очка, что позволило уверенно опередить Италию (398,25) и Испанию (381,45).