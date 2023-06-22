У Кракові (Польща) проходять Європейські ігри-2023. На змагання не допустили спортсменів з Росії, тому це дозволило Україні відправити велику кількість представників – аж 263.

До теми Відсторонення Росії та головні надії України: що варто знати про Європейські ігри-2023

Другий день подарував нашій збірній перші золоті медалі. Перемоги здобули Людмила Лузан і Валерія Терета (каное-двійки), а також Олег Кухарик та Ігор Трунов (байдарки-двійки).

Третє золото підкорилось також у водному спорті. Наша команда стала чемпіонкою у змаганнях зі стрибків у воду. Україну представляв змішаний квартет:

Ксенія Байло

Данило Коновалов

Анна Письменська

Олексій Середа

Команди виконували по шість стрибків на триметровому трампліні та 10-метровій вишці. Перший стрибок Байло одразу вивів Україну у топ-3, а після наступного від Данила Коновалова наша команда очолила рейтинг і не віддала лідерство до самого кінця.

Читайте також Костевич взяла бронзу у кульовій стрільбі на Європейських іграх і отримала ліцензія на Олімпіаду

Найбільше балів Україні приніс стрибок Олексія Середи з вишки. Його оцінили у 91,8 бала. Сумарно наша збірна набрала 438,3 очка, що дозволило впевнено випередити Італію (398,25) та Іспанію (381,45).