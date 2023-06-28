Украина завоевала золото в прыжках в воду и вышла на второе место на Европейских играх

28 июня 2023, 21:43
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Дуэт синхронистов завоевал победу в прыжках с трамплина. Среди водных видов спорта наша команда возглавляет рейтинг.

В Польше в самом разгаре продолжаются третьи в истории Европейские игры. Украина отправила солидный десант на соревнование и это приносит нам немало медалей, пишет 24 канал.

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Новая золотая награда досталась нашей команде в прыжках в воду. На турнире по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина выступили дуэт Олег Колодий и Данило Коновалов.

Первый же скачок принес украинцам 48 баллов и вывел на пятое место. В дальнейшем Колодий и Коновалов только улучшали свое место среди 12 пар финала.

В результате Украина набрала 410,16 балла, что позволило опередить конкурентов из Италии и Франции. Благодаря этому наша сборная выиграла медальный зачет Европейских игр по прыжкам в воду.

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Более того, в общем зачете Украина обошла Испанию и вышла на второе место. Лидирует Италия. у которой на две золотые медали больше.

МЕСТО СТРАНА С С Б ВМЕСТЕ
1 Италия 21 21 26 68
2 Украина 19 10 7 36
3 Испания 18 12 14 44
4 Германия 12 10 14 36
5 Польша 11 15 9 35

 

Автор: Анатолій Дерека