Украина завоевала золото в прыжках в воду и вышла на второе место на Европейских играх
Дуэт синхронистов завоевал победу в прыжках с трамплина. Среди водных видов спорта наша команда возглавляет рейтинг.
В Польше в самом разгаре продолжаются третьи в истории Европейские игры. Украина отправила солидный десант на соревнование и это приносит нам немало медалей, пишет 24 канал.
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Новая золотая награда досталась нашей команде в прыжках в воду. На турнире по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина выступили дуэт Олег Колодий и Данило Коновалов.
Первый же скачок принес украинцам 48 баллов и вывел на пятое место. В дальнейшем Колодий и Коновалов только улучшали свое место среди 12 пар финала.
В результате Украина набрала 410,16 балла, что позволило опередить конкурентов из Италии и Франции. Благодаря этому наша сборная выиграла медальный зачет Европейских игр по прыжкам в воду.
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Более того, в общем зачете Украина обошла Испанию и вышла на второе место. Лидирует Италия. у которой на две золотые медали больше.
|МЕСТО
|СТРАНА
|С
|С
|Б
|ВМЕСТЕ
|1
|Италия
|21
|21
|26
|68
|2
|Украина
|19
|10
|7
|36
|3
|Испания
|18
|12
|14
|44
|4
|Германия
|12
|10
|14
|36
|5
|Польша
|11
|15
|9
|35