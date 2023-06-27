Триумфально выступила на Европейских играх сборная Украины по тайскому боксу. К двум бронзовым наградам, которые украинские спортсмены завоевали 26 июня, добавились еще 4 медали, пишет 24 Канал.

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Чемпионами Европейских игр стали Игорь Любченко, Александр Ефименко и Олег Приймачев. В финальном поединке Любченко победил Оскара Сигерта со счетом 29:28. Игорь выступал в весовой категории до 67 килограммов.

В решающем поединке за чемпионство в весовой категории до 71 килограмма победил украинец Александр Ефименко. Украинец оказался сильнее португальца Гонсало Да Кошту Диаша Нойте. Финальный счет боя – 30:27.

Третью золотую медаль получил Олег Примачев (до 91 кг). В финале наш боец победил итальянца Энрико Пеллегрино.

Однако на этом достижения наших бойцов не завершились. Еще одну медаль завоевал Егор Скурихин. В финале весовой категории до 81 килограмма украинец уступил представителю Молдовы Артему Леводари – 27:30. Однако серебряная медаль тоже достойный результат выступления нашего спортсмена.

Таким образом, украинские спортсмены завоевали 6 медалей в тайском боксе (муай-тай) и выиграли медальный зачет.