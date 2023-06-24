Второе серебро для Украины: сестры Алексеевы добыли медаль в артистическом плавании

Украинкам все же удалось подняться на подиум на Европейских играх в Кракове. Марина и Владислава уступили только дуэту из Австрии.

Сборная Украины продолжает выступления на Европейских играх-2023, проходящих в польском Кракове. Наша команда отправила делегацию в составе 263 спортсменов.

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Сегодня, 24 июня, "сине-желтые" завоевали первую медаль в артистическом плавании. Сборная Украины взяла серебро в командной акробатической программе

Второе серебро наша команда выиграла уже в финале произвольной программы среди женских дуэтов. Триумфовали Марина и Владислава Алексеевы.

За свое выступление в вечерней программе украинки получили результат 232,8438 балла. Впереди оказался только австрийский дуэт. Анна-Марии и Эйрине Александри удалось взять золото с показателем 256,0335.