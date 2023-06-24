Украинские спортсмены продолжают собирать награды на ІІІ Европейских играх в Кракове. В субботу, 24 июня, состоялись финальные соревнования синхронных прыжков в воду с 10-метровой вышки, пишет 24 Канал.

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За свое выступление украинская пара прыгунов в воду Ксения Байло и Кирилл Болюх набрали 322,68 балла. Это позволило нашим спортсменам стать чемпионами Европейских игр-2023.

Призерами соревнований стали представители Германии и Италии.

Прыжки в воду. 10-метровая вышка, микст

1. Ксения Байло и Кирилл Болюх (Украина) – 322.68

2. Елена Вассен и Александер Ян Любе (Германия) – 306.12

3. Сара Ди Мария и Эдуард Тимбретти (Италия) – 283.14

Отметим, что это золото стало вторым для сборной Украины в соревнованиях по прыжкам в воду на Европейских играх. Первую медаль высшей пробы украинские прыгуны завоевали в командных соревнованиях. Тогда чемпионами Евроигр стали Алексей Середа, Анна Письменская, Ксения Байло и Даниил Коновалов.

Украина на Евроиграх-2023. На счету украинских спортсменов уже 14 наград: 7 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовые. В медальном зачете Украина занимает третье место после Испании и Италии.