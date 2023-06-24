Утром 24 июня в Кракове прошел финал в командной акробатической программе по артистическому плаванию. Сборная Украины заняла второе место, уступив только Францию, сообщает 24 Канал.

Стоит прочесть Медальный шанс Лузан: когда выступят украинцы в 4-й день Европейских игр-2023

С третьего раза удалось открыть счет наградам

За свое финальное выступление украинки получили 280,9800 балла и завоевала свои заслуженные серебряные награды. Наконец-то украинки завоевали первую медаль Украины по артистическому плаванию на Европейских играх-2023 в Кракове. До этого украинские синхронистки показывали четвертый и пятый результаты.

Серебряный состав Украины – Марина и Владислава Алексеи, Марта Федина, Верониа Гришко, Ангелина Овчинникова, Дарья Мошинская, Валерия Тищенко, София Мациевская, Анастасия Шмонина и Олеся Деревянченко.

Победительницей Европейских игр стала французская сборная. Тройку замкнула Италия.

Тройка призерок (в баллах)

1. Франция – 214.2833

2. Украина – 208.9800

3. Италия – 201.9900

24 июня Украина может получить еще одну медаль по артистическому плаванию. В этот день сестры Алексеи выступят в финале дуэтов произвольной программы. Начало соревнований в 18:00. Украинки выйдут на воду под 12 номером.

К слову. Украина занимает 4 место в общем медальном зачете, который возглавляет Испания – 5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовые медали у нашей сборной.