Украинцы Анастасия Михайленко и Владислав Микитась стали бронзовыми призерами Европейских игр. Теперь на счету сборной Украины уже 24 медали, пишет 24 Канал.

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Бронзовый дубль украинцев

Владислав Микитась выступал в весовой категории до 60 килограммов в тайском боксе, или муа-тай. Украинский спортсмен дошел в полуфинал личного турнира, где встретился с представителем Турции. В конкурентном поединке Владислав уступил 28:29. Таким образом, Микитась стал бронзовым призером Евроигр-2023.

В весовой категории до 51 килограмма среди женщин соревновалась украинка Анастасия Михайленко. В четвертьфинале наша спортсменка уверенно победила итальянку Джессику Мелони (30:27), гарантировав попадание на пьедестал.

В полуфинальном поединке Анастасия уступила представительнице Польши Роксане Даргель – 28:29. В итоге Михайленко завоевала для Украины "бронзу".

Отметим, что в медальном зачете сборная Украины удерживает третье место. На счету наших спортсменов 24 медали, в том числе 11 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых.