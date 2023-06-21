7 тисяч спортсменів із 48 країн світу приїхали у Краків, аби позмагатись у Європейських іграх. Серед них є 263 українські атлети, але немає представників із Росії та Білорусі.

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Не пішли на поводу у МОК

Організатори змагань пояснили, чому не допустили до змагань спортсменів із країн-агресорів. Поляки вкотре довели, що є союзниками та друзями України.

Президент оргкомітету Марцін Новак пригадав початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли кордон із Польщею був переповнений біженцями. Польща прихистила неймовірну кількість українців, а ще більше транзитом проїхали повз Польщу, їдучи в інші країни світу.

"Багато мільйонів біженців, які втікали від війни, показали полякам, що дух нації не вмер. Ми, як нація, продемонстрували велику солідарність, якої світ ще не відчував. Кілька мільйонів біженців прийняли не в наметах, не в таборах і не в залах. Ці люди знайшли місце в наших домівках", – розповів Новак.

Президент оргкомітету Європейських ігор-2023 запевнив, що їм було легко прийняти рішення про усунення росіян та білорусів від змагань у Кракові. Організатори не повелись на безглузді рекомендації Міжнародного олімпійського комітету.

Прийняти це рішення було легко, нам не довелося над ним довго міркувати. Ми вирішили, що ці дві команди не мають права змагатись з іншими спортсменами на рівних,

– відповів очільник оргкомітету турніру.

Нагадаємо, що змагання відбуватимуться із 21 червня по 2 липня. Україна не буде змагатись лише у трьох видах спорту – регбі-7, паделі та пляжному гандболі.

Першими серед українських спортсменок у змагання вступили синхроністки. Сестри Алексіїви посіли друге місце у кваліфікації дуетів довільної програми артистичного плавання та пробились у фінал ЄІ-2023.