В шаге от Олимпийских игр: украинка добыла серебро по брейкингу на Европейских играх-2023
Источник:Суспільне Спорт
Анна Пономаренко успешно выступила в Кракове в новом виде спорта. Девушка взяла реванш у соперницы, которой проиграла в финале Евро, но до золота не добралась.
В польском Кракове продолжаются Европейские Игры-2023. Украина отправила на соревнования 263 спортсмена и уже завоевала более 30 наград.
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Очередная медаль подчинилась нашей сборной в новом виде спорта брейкинга. На Европейские игры отобрались три наших спортсмена:
- Александр "Lussy Sky" Гатин-Лозинский
- Олег "Kuzya" Кузнецов
- Анна "Stefani" Пономаренко
Первый не смог преодолеть групповой раунд, в то время как Kuzya вылетел в четвертьфинале. Пономаренко удался прорыв в финал. На своем пути в 1/2 финала она преодолела литовку Доминику Nicka Баневич.
В шаге от Олимпиады
Именно ей Анна проиграла в финале Евро-2023, состоявшемся в мае в Альмерии. В этот раз Stefani также уступила в решающем матче, в этот раз 17-летней нидерландке Индия.
Соперница не оставила шансов украинцы – 2:7, 0:9, 0:9. Таким образом, би-герл из Нидерландов получила не только золото Европейских игр, но и лицензию на Олимпийские игры-2024.
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Пономаренко же удовлетворилась серебром, но все равно будет шанс на поездку в Париж. Анна получила путевку в квалификационную серию, откуда на Олимпиаду попадут семь лучших би-боев и би-герл.
Что такое брейкинг
- Брейкинг является разновидностью танца, зародившегося в 1970-х в Нью-Йорке.
- Он сочетает в себе элементы хип-хопа и акробатические движения, а также нуждается в серьезной спортивной подготовке.
- Брейкинг впервые появится на Олимпийских играх в 2024 году.
- В Париже сразятся по 16 мужчин и женщин в личных соревнованиях.
- Одна страна может представлять на Олимпиаде не более двух участников в одних соревнованиях.