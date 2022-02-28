Международные спортивные организации присоединяются к игнорированию россиян. Теперь российские клубы не смогут играть в Евролиге.

Все начинают избегать россиян

Евролига временно отстранила российские клубы ЦСКА, Зенит и УНИКС от участия в турнире. Они смогут вернуться в соревнования только в том случае, когда Россия прекратит нападение на Украину.

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Ранее сообщалось, что министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шугждинене обратилась к генеральному директору Евролиги Жорди Бертомеу и всем 18 клубам лиги с просьбой разорвать отношения с российскими клубами до окончания войны в Украине.

Однако не все организации прибегают к таким решениям. К примеру, ФИФА ввела санкции против сборной России, но не отстранила команду от участия в чемпионате мира.

Теперь сборная Российской Федерации должна участвовать в любых соревнованиях под названием "Русский футбольный союз (РФС)", а не "Россия".

Кроме названия у России отобрали гимн и флаг. Также домашние матчи пройдут на нейтральных стадионах, а болельщики-россияне не смогут посетить игры.

Однако все потенциальные соперники россиян: Польша, Швеция и Чехия отказались играть со страной-агрессором.

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