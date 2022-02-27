Без назви, гімну та прапора

На території Росі не будуть проводити міжнародні турніри. Також домашні матчі відбуватимуться на нейтральних стадіонах, а вболівальники-росіяни не зможуть відвідати ігри.

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Для російських спортсменів вже певно, що є звичним виступати під нейтральним прапором та без гімну. Тільки цього разу причина значно серйозніша.

У ФІФА повідомили, що Росія, повинна брати участь у будь-яких змаганнях під назвою "Російський футбольний союз (РФС)", а не "Росія".

Також у матчах за участю російських команд не використовуватиметься прапор чи гімн Російської Федерації.

Проте навіть таке рішення не влаштовує потенційних суперників росіян: Польщу, Чехію та Швецію. Вони вимагають, аби ФІФА позбавила Російську Федерацію участі.

2 або 3 лютого міністр спорту Польщі Каміл Бортнічук зустрінеться у Цюриху з президентом ФІФА Джанні Інфантіно, аби обговорити це.

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