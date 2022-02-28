Американцы поддерживают украинский народ
Баскетболист киевского Будивельника посетил матч НБА между Майами Хит и Сан-Антонио Сперс. Максим Звонов в очередной раз отметился акцией в поддержку родной Украины, дающей достойный отпор российскому оккупанту.
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Спортсмен на трибунах в США разверну огромный сине-желтый флаг. Такой поступок баскетболиста американцы встретили овациями. Такая реакция привела к появлению слез на глазах Звонов.
Видео момента Звон выложил на своей странице в инстаграмме. Максим поблагодарил всех за поддержку.
Спасибо за поддержку. Слава Украине! Героям Слава!,
– подписал видео баскетболист.
Видео поддержки Украины в США
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