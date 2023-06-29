Прометей возвращается в Европу: состав участников Еврокубка 2023-2024 и новый формат плей-офф

29 июня 2023, 16:50
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Euroleaguebasketball

Команда из Слобожанского сыграет во втором по рангу евросоревновании. Среди потенциальных оппонентов есть и новая команда из Литвы.

Прошлый сезон Прометей провел очень успешно. Команда Ронена Гинзбурга выиграла Латвийско-эстонскую баскетбольную лигу, а также дошла до полуфинала Еврокубка.

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Теперь украинский клуб готовится к кампании 2023-2024. Пока неизвестно, в какой лиге Прометей будет играть, но уже подтвердилось участие команды в Еврокубке, втором по рангу международном соревновании в Европе.

Состав Еврокубка на сезон

Официальный сайт турнира объявил 20 команд в сезон 2023-2024. Среди них есть один дебютант – литовский клуб Вулвз. Также возвращаются турецкий Бешикташ и греческий Арис. Полный состав выглядит следующим образом:

  • Будучност (Черногория)
  • Гамбург (Германия)
  • Ховентут (Испания)
  • Хапоэль Тель-Авив (Израиль)
  • Цедевита Олимпия (Словения)
  • Венеция (Италия)
  • Гран-Канария (Испания)
  • Шленск (Польша)
  • Бур (Франция)
  • Тренто (Италия)
  • Тюрк Телеком (Турция)
  • Клуж-Напока (Румыния)
  • Париж (Франция)
  • Лиеткабелис (Литва)
  • Бешикташ (Турция)
  • Прометей (Украина)
  • Ульм (Германия)
  • Вулвз (Литва)
  • Арис (Греция)
  • Лондон Лайонс (Великобритания)

Команды разобьются на две группы по 10 клубов и сыграют в два круга (18 туров). Групповая стадия начнется осенью этого года, а плей-офф состоится уже весной следующего года.

Новый формат плей-офф

В этот раз в Еврокубке будет новый формат финальной стадии. Ранее в 1/8 финала выходили по восемь лучших команд из групп, но теперь путевки в плей-офф получат по шесть клубов из группы.

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При этом 1-2 места напрямую выйдут в четвертьфинал, а клубы с 3 по 6 места будут играть в 1/8 финала. При этом первые две стадии плей-офф будут проходить в одноматчевых дуэлях. В полуфинале и финале соперники будут играть до трех побед.

Напомним, что чемпионом прошлого сезона стала испанская Гран-Канария, одолевшая в финале турецкий Тюрк Телеком (71:67). Команда получила право сыграть в более престижной Евролиге, но отказалась от этого ради экономии средств.

Автор: Анатолій Дерека