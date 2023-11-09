Вулвз – Прометей 85:71 (24:24, 16:17, 28:16, 17:14)

Украинский клуб Прометей продолжает борьбу в баскетбольном Еврокубке. Команда Ронена Гинзбурга в прошлом сезоне дошла до полуфинала этого турнира, пишет 24 канал.

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Впрочем, нынешняя кампания получается не очень удачной для команды из Слобожанского. В первых пяти турах групповой стадии Прометей одержал всего две победы. Не смог он завоевать очков и в матче 6 тура против Вулвз.

Подопечные Гинзбурга провели первый период на уровне с литовцами, а после второго даже предпочли одно очко. Впрочем, две последние четверти Прометей провалил и с остальными проиграл с разницей в 14 очков.

Лучшим игроком матча стал игрок Вулвз Рашид Сулаймон, которому удалось набрать 30 очков. В свою очередь среди баскетболистов украинской команды больше всего баллов набрал Майкл Кин (17).

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Таким образом, украинский клуб скатился на 8-е место при том, что в плей-офф пройдут только топ-6. Свой следующий матч в Еврокубке Прометей проведет 14 ноября против Хапоэля из Тель-Авива.