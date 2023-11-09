Вулвз – Прометей 85:71 (24:24, 16:17, 28:16, 17:14)

Український клуб Прометей продовжує боротьбу у баскетбольному Єврокубку. Команда Ронена Гінзбурга минулого сезону дійшла до півфіналу цього турніру, пише 24 канал.

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Втім нинішня кампанія виходить не дуже вдалою для команди зі Слобожанського. У перших п'яти турах групової стадії Прометей здобув лише дві перемоги. Не зміг він здобути очок і в матчі 6 туру проти Вулвз.

Підопічні Гінзбурга провели перший період на рівні з литовцями, а після другого навіть мали перевагу в одне очко. Втім дві останні чверті Прометей провалив і з рештою програв з різницею у 14 очок.

Найкращим гравцем матчі став гравець Вулвз Рашид Сулаймон, якому вдалось набрати аж 30 очок. У свою чергу серед баскетболістів української команди найбільше балів набрав Майкл Кін (17).

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Таким чином, український клуб скотився на 8 місце при тому, що у плей-офф пройдуть лише топ-6. Свій наступний матч у Єврокубку Прометей проведе 14 листопада проти Хапоеля з Тель-Авіва.