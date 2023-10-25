Цедевита Олимпия – Прометей 83:90 (26:18, 19:29, 20:25, 18:18)

Баскетбольный клуб Прометей продолжает выступления в розыгрыше Еврокубка 2023-2024. В прошлом сезоне команда Ронена Гинзбурга совершила прорыв, дойдя до полуфинала соревнования, пишет 24 канал.

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Впрочем, в межсезонье команда поменялась кадрово, что вылилось в нелучший старт в этой кампании. Начав с уверенной победы над Гамбургом, украинцы без шансов уступили Бешикташу и Лондон Лайонс.

Четвертым соперником стал аутсайдер группы "Цедевита Олимпия". Словенская команда проиграла все три первых матча, поэтому считалась андердогом в бою с Прометеем.

Впрочем, определенные проблемы соперник таки создал украинцам. Первую четверть подопечные Гинзбурга проиграли восемь очков и смогли восстановить паритет только под занавес второго периода.

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Именно вторая и третья четверть были решающими для Прометея. Команда создала гандикап в семь баллов, который сохранил до финиша. Наиболее результативным игроком матча стал баскетболист украинской команды Рональд Марч (20 очков).

Победа позволила Прометею подняться на 5-е место. Свой следующий матч команда Гинзбурга проведет в следующую среду, 1 ноября. Соперником станет лидер группы Париж.