Цедевіта Олімпія – Прометей 83:90 (26:18, 19:29, 20:25, 18:18)

Баскетбольний клуб Прометей продовжує виступи у розіграші Єврокубка 2023-2024. Минулого сезону команда Ронена Гінзбурга зробила прорив, дійшовши до півфіналу змагання, пише 24 канал.

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Втім у міжсезоння команда помінялась кадрово, що вилилось у ненайкращий старт у цій кампанії. Почавши із впевненої перемоги над Гамбургом, українці без шансів поступились Бешикташу та Лондон Лайонс.

Четвертим суперником став аутсайдер групи Цедевіта Олімпія. Словенська команда програла всі три перших матчі, тому вважалась андердогом у бою з Прометеєм.

Втім певні проблеми суперник таки створив українцям. Першу чверть підопічні Гінзбурга програли у вісім очок і змогли відновити паритет лише під завісу другого періоду.

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Саме друга та третя чверть були вирішальними для Прометея. Команда створила гандикап у сім балів, який зберігла до фінішу. Найбільш результативним гравцем матчу став баскетболіст української команди Рональд Марч (20 очок).

Перемога дозволила Прометею піднятися на 5 місце. Свій наступний матч команда Гінзбурга проведе у наступну середу, 1 листопада. Суперником стане лідер групи Париж.