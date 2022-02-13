Еврокубковый матч украинского клуба не состоялся: соперник побоялся военной агрессии России

Гандбольный клуб Галичанка 13 февраля должен был сыграть первый матч 1/4 финала Еврокубка. Но соперницы из команды H71 с Фарерских островов не прибыли во Львов на игру.

Побоялись военной агрессии России

О том, что матч 13 февраля не состоится, сообщили в гандбольном клубе Галичанка. Там и озвучили две вероятные версии, почему так произошло.

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"Озвучивается две версии – из-за эпидемситуации и на фоне опасений новой агрессии РФ против Украины. Сейчас ждем официальное письмо и решение Европейской федерации гандбола", – заявили в клубе.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Второй матч между командами предстоит 20 февраля уже на Фарерских островах. Победитель по сумме двух матчей выйдет в полуфинал Еврокубка.

Путь Галичанки в Еврокубке

Стоит отметить, что это не первый раз европейские команды отказываются от поездок во Львов на матчи против Галичанки.

Так было и на стадии 1/8 финала, когда в соперницах была итальянская команда SSV Brixen Südtirol. Львовянки обыграли их на выезде 36:29. Во вторую игру, которая должна была состояться во Львове, соперник не смог прибыть из-за вспышки коронавируса в своих рядах, и получил техническое поражение 10:0.

Теперь же решение по поводу матча должна принять Европейская ферерация гандбола.