Побоялися військової агресії Росії

Про те, що матч 13 лютого не відбудеться, повідомили у гандбольному клубі Галичанка. Там же й озвучили дві ймовірні версії, чому так сталося.

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"Озвучується дві версії – через епідемситуацію та на тлі побоювань нової агресії РФ проти України. Наразі чекаємо офіційного листа та рішення Європейської федерації гандболу", – заявили в клубі.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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Другий матч між командами має відбутися 20 лютого вже на Фарерських островах. Переможець за сумою двох матчів вийде до півфіналу Єврокубка.

Шлях Галичанки в Єврокубку

Варто відзначити, що це не вперше європейські команди відмовляються від поїздок до Львова на матчі проти Галичанки.

Так було і на стадії 1/8 фіналу, коли в суперницях була італійська команда SSV Brixen Südtirol. Львів'янки обіграли їх на виїзді 36:29. На другу гру, що мала відбутися у Львові, суперник не зміг прибути через спалах коронавірусу у своїх лавах, і отримав технічну поразку 10:0.

Тепер же рішення щодо матчу має прийняти Європейська ферерація гандболу.