Автором победного гола в матче стал 20-летний правый вингер львовского Руха Илья Квасница. Именно он нокаутировал англичан казалось уже ничейному поединку.
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Квасница: Выхожу на замену и стараюсь делать все, что в моих силах
Квасница, который стал настоящим открытием старта сезона УПЛ в составе львовского клуба, реализовал свой момент на четвертой компенсированной до встречи минуте – 3:2, волевая победа украинцев, ставших лидерами группы "F".
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Герой матча в составе сине-желтой команды прокомментировал победу Украины и свой гол. Отметим, что Квасница появился на поле по замене, сменив на 74-й минуте Назария Волошина.
Впечатления невероятны. Это решающий гол, который принес три очка. Рад, что так произошло. Выхожу на замену и стараюсь делать все, что в моих силах, помочь команде. Слава Богу, что так вышло. Честно – не верил, но знал, что нужно до конца верить. И играть, и верить. Спасибо Валику (Рубчинскому – 24 Канал), что отдал эту передачу. Я рад,
– заявил Квасница.
По мнению Ильи, команда провела хорошие матчи в октябрьском цикле отбора на молодежный чемпионат Европы, одержав две победы в двух поединках. Квасница рассказал, что именно такой результат хотели добиться в украинской сборной.