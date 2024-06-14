"Для нас это дополнительная мотивация": Зинченко поделился ожиданиями от первого матча на Евро-2024
Источник:Gazeta Sporturilor
Национальная сборная Украины готовится начать свой путь на Евро-2024. В первом туре континентального турнира соперником "сине-желтых" будет Румыния.
Подопечных Сергея Реброва ожидает непростое испытание. Несмотря на отсутствие ярких звезд в составе, сборная Румынии остается крепким орешком.
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Зинченко: Это будет чрезвычайно сложный поединок
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал об особой мотивации для футболистов перед матчем с румынами. Игроки нашей команды приложат все усилия для достижения положительного результата.
"Все знают, какая сейчас ситуация в Украине – для нас это дополнительная мотивация. Мы должны показать нашу лучшую игру, а потом посмотрим, что получится.
Это будет очень сложный поединок, но в итоге мы должны сосредоточиться на том, что можем предложить.
У Украины великолепная команда и я не вижу причин, почему мы не можем достичь своей цели. Сто процентов, в понедельник мы выложимся еще больше, чем в других противостояниях", – заявил Зинченко.
Напомним, что сборная Украины групповой турнир проведет в квартете Е, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия. Первый поединок "сине-желтые" сыграют 17 июня против сборной Румынии.
Зинченко в сборной Украины
- Напомним, что Александр Зинченко дебютировал за "сине-желтых" 12 октября 2015 года в поединке квалификации Евро-2016 против Испании (0:1). Тогда 18-летний полузащитник на 88-й минуте заменил Руслана Ротаня.
- В активе Зинченко участие в двух континентальных турнирах: 2016 и 2020 года. На его счету 8 матчей в финальных частях и один гол в ворота Швеции (2:1) на Евро-2020.
- В общем Зинченко отыграл в сине-желтой футболке 63 матча, в которых забил 9 голов.