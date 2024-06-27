Дальше без Украины: кто вышел в плей-офф Евро-2024 и все пары 1/8 финала

На чемпионате Европы отсеялись восемь самых слабых команд групповой стадии. Среди них была и сборная Украины, которая оказалась последней в своем квартете.

На чемпионате Европы-2024 по футболу подошел к завершению групповой раунд. По его итогам определились 16 команд, которые вышли в плей-офф, пишет 24 Канал.

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Известны все пары 1/8 финала

Восемь сборных уже досрочно завершили выступление на Евро. К сожалению, среди них есть и сборная Украины, которая заняла последнее место в группе Е. При этом подопечные Реброва набрали аж 4 очка, но уступили путевку только из-за плохой разницы мячей. Так же вылетели из чемпионата следующие команды:

Венгрия

Хорватия

Шотландия

Албания

Сербия

Польша

Чехия

Тем временем, сформировались пары 1/8 финала. Фанатов ждут как минимум две топ-встречи. Французы будут противостоять Бельгии, а действующие чемпионы итальянцы будут играть против Швейцарии.

Кроме того, отметим первый в истории выход в плей-офф для трех сборных. Ранее групповую стадию не проходили Румыния, Словения и Грузия. Последние вообще являются полными дебютантами соревнования. Расписание матчей следующее:

29 июня, 19:00 . Швейцария – Италия (Берлин)

. Швейцария – Италия 29 июня, 22:00 . Германия – Дания (Дортмунд)

. Германия – Дания 30 июня, 19:00 . Англия – Словакия (Гельзенкирхен)

. Англия – Словакия 30 июня, 22:00 . Испания – Грузия (Кельн)

. Испания – Грузия 1 июля, 19:00 . Франция – Бельгия (Дюссельдорф)

. Франция – Бельгия 1 июля, 22:00 . Португалия – Словения (Франкфурт-на-Майне)

. Португалия – Словения 2 июля, 19:00 . Румыния – Нидерланды (Мюнхен)

. Румыния – Нидерланды 2 июля, 22:00. Австрия – Турция (Лейпциг)

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Сетка уже сформирована

Также уже известна сетка и до финала. Стоит отметить, что уже в 1/4 финала нас может ожидать римейк финала Евро-2020, а также бой главных ныне фаворитов Германии и Испании.

Пары в 1/4 финала следующие:

5 июля, 19:00 . Испания / Грузия – Германия / Дания (Штутгарт)

. Испания / Грузия – Германия / Дания 5 июля, 22:00 . Португалия / Словения – Франция / Бельгия (Гамбург)

. Португалия / Словения – Франция / Бельгия 6 июля, 19:00 . Англия / Словакия – Швейцария / Италия (Дюссельдорф)

. Англия / Словакия – Швейцария / Италия 6 июля, 22:00. Румыния / Нидерланды – Австрия / Турция (Берлин)

В полуфинале сойдутся друг против друга победители четвертьфиналов за 5 июля и победители четвертьфиналов за 6 июля. Финал состоится 14 июля в Берлине. Начало – в 22:00 по киевскому времени.