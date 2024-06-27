На чемпіонаті Європи-2024 з футболу підійшов до завершення груповий раунд. За його підсумками визначились 16 команд, які вийшли у плей-оф, пише 24 Канал.
До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів
Відомі всі пари 1/8 фіналу
Вісім збірних вже достроково завершили виступ на Євро. На жаль, серед них є і збірна України, яка посіла останнє місце у групі Е. При цьому підопічні Реброва набрали аж 4 очки, але поступились путівкою лише через погану різницю м'ячів. Так само вилетіли з чемпіонату наступні команди:
- Угорщина
- Хорватія
- Шотландія
- Албанія
- Сербія
- Польща
- Чехія
Тим часом, сформувались пари 1/8 фіналу. На фанатів чекають як мінімум дві топ-зустрічі. Французи протистоятимуть Бельгії, а чинні чемпіони італійці гратимуть проти Швейцарії.
Крім того, відзначимо перший в історії вихід у плей-оф для трьох збірних. Раніше групову стадію не проходили Румунія, Словенія та Грузія. Останні взагалі є повними дебютантами змагання. Розклад матчів наступний:
- 29 червня, 19:00. Швейцарія – Італія (Берлін)
- 29 червня, 22:00. Німеччина – Данія (Дортмунд)
- 30 червня, 19:00. Англія – Словаччина (Гельзенкірхен)
- 30 червня, 22:00. Іспанія – Грузія (Кельн)
- 1 липня, 19:00. Франція – Бельгія (Дюссельдорф)
- 1 липня, 22:00. Португалія – Словенія (Франкфурт-на-Майні)
- 2 липня, 19:00. Румунія – Нідерланди (Мюнхен)
- 2 липня, 22:00. Австрія – Туреччина (Лейпциг)
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Сітка вже сформована
Також вже відома сітка і до фіналу. Варто відзначити, що вже в 1/4 фіналу на нас може очікувати рімейк фіналу Євро-2020, а також бій головних нині фаворитів Німеччини та Іспанії.
Пари в 1/4 фіналу наступні:
- 5 липня, 19:00. Іспанія / Грузія – Німеччина / Данія (Штутгарт)
- 5 липня, 22:00. Португалія / Словенія – Франція / Бельгія (Гамбург)
- 6 липня, 19:00. Англія / Словаччина – Швейцарія / Італія (Дюссельдорф)
- 6 липня, 22:00. Румунія / Нідерланди – Австрія / Туреччина (Берлін)
У півфіналі зійдуться один проти одного переможці чвертьфіналів за 5 липня та переможці чвертьфіналів за 6 липня. Фінал відбудеться 14 липня у Берліні. Початок – о 22:00 за київським часом.