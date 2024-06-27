На чемпионате Европы-2024 по футболу подошел к завершению групповой раунд. По его итогам определились 16 команд, которые вышли в плей-офф, пишет 24 Канал.
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Известны все пары 1/8 финала
Восемь сборных уже досрочно завершили выступление на Евро. К сожалению, среди них есть и сборная Украины, которая заняла последнее место в группе Е. При этом подопечные Реброва набрали аж 4 очка, но уступили путевку только из-за плохой разницы мячей. Так же вылетели из чемпионата следующие команды:
- Венгрия
- Хорватия
- Шотландия
- Албания
- Сербия
- Польша
- Чехия
Тем временем, сформировались пары 1/8 финала. Фанатов ждут как минимум две топ-встречи. Французы будут противостоять Бельгии, а действующие чемпионы итальянцы будут играть против Швейцарии.
Кроме того, отметим первый в истории выход в плей-офф для трех сборных. Ранее групповую стадию не проходили Румыния, Словения и Грузия. Последние вообще являются полными дебютантами соревнования. Расписание матчей следующее:
- 29 июня, 19:00. Швейцария – Италия (Берлин)
- 29 июня, 22:00. Германия – Дания (Дортмунд)
- 30 июня, 19:00. Англия – Словакия (Гельзенкирхен)
- 30 июня, 22:00. Испания – Грузия (Кельн)
- 1 июля, 19:00. Франция – Бельгия (Дюссельдорф)
- 1 июля, 22:00. Португалия – Словения (Франкфурт-на-Майне)
- 2 июля, 19:00. Румыния – Нидерланды (Мюнхен)
- 2 июля, 22:00. Австрия – Турция (Лейпциг)
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Сетка уже сформирована
Также уже известна сетка и до финала. Стоит отметить, что уже в 1/4 финала нас может ожидать римейк финала Евро-2020, а также бой главных ныне фаворитов Германии и Испании.
Пары в 1/4 финала следующие:
- 5 июля, 19:00. Испания / Грузия – Германия / Дания (Штутгарт)
- 5 июля, 22:00. Португалия / Словения – Франция / Бельгия (Гамбург)
- 6 июля, 19:00. Англия / Словакия – Швейцария / Италия (Дюссельдорф)
- 6 июля, 22:00. Румыния / Нидерланды – Австрия / Турция (Берлин)
В полуфинале сойдутся друг против друга победители четвертьфиналов за 5 июля и победители четвертьфиналов за 6 июля. Финал состоится 14 июля в Берлине. Начало – в 22:00 по киевскому времени.