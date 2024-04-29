Выступление на Евро-2024 под угрозой: сборная Украины рискует потерять ключевого защитника

В среду, 24 апреля, в рамках перенесенного матча 29-го тура АПЛ состоялось ливерпульское дерби, в котором Эвертон принимал Ливерпуль. В конце первого тайма Виталий Миколенко получил травму.

Во время матча украинец перехватил фланговую передачу, но неудачно приземлился на левую ногу после контакта с нападающим Ливерпуля Дарвином Нуньесом. Нога украинского защитника вывернулась в неестественную сторону.

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Два варианта травмы Миколенка

Врачи Эвертона считают, что украинскому игроку нужна операция. Если это подтвердится, то Миколенко точно не сможет помочь Украине на чемпионате Европы-2024 по футболу.

Однако есть мнение, что можно обойтись и без хирургического вмешательства. В таком случае, восстановление защитника займет около 6 недель и он успеет вернуться на Евро.

Во вторник, 30 апреля, Виталий Миколенко поедет в Лондон на консультацию с еще одним специалистом и после этого уже будет окончательная информация о серьезности травмы.

В сезоне-2023/2024 Виталий Миколенко провел за Эвертон 34 матча, в которых отметился двумя голами.

Напомним, что Эвертон был под угрозой вылета из АПЛ, однако по результатам матча с Брентфордом досрочно сохранил себе место в чемпионате Англии.

Матчи группового раунда сборной Украины на Евро-2024