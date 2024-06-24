Жуткая травма на Евро: венгерский футболист потерял сознание на поле – в каком он состоянии

В воскресенье, 23 июня, начался третий тур группового этапа чемпионата Европы по футболу. В одном из матчей встречались сборные Шотландии и Венгрии.

Матч имел драматическую развязку и закончился победой венгров со счетом 1:0, благодаря голу на 90+10 минуте. Однако результат и сама игра отошли на второй план из-за жуткой травмы, которую получил Барнабаш Варга в середине второго тайма.

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В каком состоянии форвард сборной Венгрии

Нападающий Ференцвароша во время подачи со штрафного удара столкнулся с голкипером шотландцев Ангусом Ганном, который влетел в Варгу плечом. Сам вратарь Норвича также некоторое время лежал на газоне, но впоследствии смог встать и продолжить игру.

При этом для венгерского форварда последствия оказались гораздо более серьезными. Он после получения травмы почти неподвижно продолжал лежать на поле.

На камеру попали кадры, которые всколыхнули всех зрителей. Сразу вспомнилась история на предыдущем чемпионате Европы, когда полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен пережил во время матча клиническую смерть.

К Барнабашу Варге немедленно подбежали партнеры по команде, а один из них пытался опрокинуть нападающего на бок. После этого футболисты сборной Венгрии срочно позвали врачей на поле, сигнализируя, что произошло что-то серьезное.

Смотрите видео с моментом травмы Барнабаша Варги

После вмешательства медиков игрока вынесли с поля на носилках, ведь он так и не смог самостоятельно встать. Барнабаша Варгу сразу же госпитализировали и отвезли в местную больницу в Штутгарте, где проходил матч.

Уже после финального свистка подробности рассказала венгерская федерация футбола. Она заявила, что форвард потерял сознание, но, к счастью, угрозы жизни нет.

Что я слышал от игроков – выглядело так, как будто он не в сознании, поэтому все начали беспокоиться о его состоянии, а также о том, что врачи прибыли немного поздно. Но, вероятно, они не понимали, насколько эта ситуация опасна,

– сказал тренер сборной Венгрии.

Также Марко Росси сообщил, что сейчас состояние Барнабаша Варги является "стабильным". Во время столкновения он получил перелом скулы и будет нуждаться в операции:

"С Варгой все в порядке. К сожалению, его прооперируют, потому что у него перелом. Посмотрим, что будет дальше. Если пройдем в плей-офф, без сомнения, он нам не поможет".

. 29-летний Барнабаш Варга провел за сборную Венгрии всего 14 поединков, в которых забил 7 голов и отдал 1 ассист. Одно взятие ворот произошло уже на Евро-2024 (в матче против Швейцарии).

Напомним, что благодаря победе над Шотландией сборная Венгрии заняла третье место в группе A. Сейчас в режиме лайв она проходит в 1/8 финала, однако все еще может измениться – окончательный список команд, которые выйдут в плей-офф станет известен 26 июня.