Матч мав драматичну розв'язку та закінчився перемогою угорців з рахунком 1:0, завдяки голу на 90+10 хвилині. Проте результат і сама гра відійшли на другий план через моторошну травму, якої зазнав Барнабаш Варга в середині другого тайму.

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В якому стані форвард збірної Угорщини

Нападник Ференцвароша під час подачі зі штрафного удару зіштовхнувся з голкіпером шотландців Ангусом Ганном, який влетів у Варгу плечем. Сам воротар Норвіча також деякий час лежав на газоні, але згодом зміг підвестися та продовжити гру.

Натомість для угорського форварда наслідки виявилися набагато серйознішими. Він після отримання травми майже нерухомо продовжував лежати на полі.

На камеру потрапили кадри, які сколихнули всіх глядачів. Одразу згадалася історія на попередньому чемпіонаті Європи, коли півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен пережив під час матчу клінічну смерть.

До Барнабаша Варги негайно підбігли партнери по команді, а один з них намагався перехилити нападника на бік. Після цього футболісти збірної Угорщини терміново покликали лікарів на поле, сигналізуючи, що сталося щось серйозне.

Дивіться відео з моментом травми Барнабаша Варги

Після втручання медиків гравця винесли з поля на ношах, адже він так і не зміг самостійно підвестися. Барнабаша Варгу одразу ж госпіталізували та відвезли до місцевої лікарні у Штутгарті, де відбувався матч.

Вже після фінального свистка подробиці розповіла угорська федерація футболу. Вона заявила, що форвард втратив свідомість, але, на щастя, загрози життю немає.

Що я чув від гравців – виглядало так, наче він не при тямі, тому всі почали турбуватися щодо його стану, а також про те, що лікарі прибули трохи запізно. Але, ймовірно, вони не розуміли, наскільки ця ситуація небезпечна,

– сказав тренер збірної Угорщини.

Також Марко Россі повідомив, що наразі стан Барнабаша Варги є "стабільним". Під час зіткнення він зазнав перелому вилиці та потребуватиме операції:

"З Варгою все гаразд. На жаль, його прооперують, бо у нього перелом. Побачимо, що буде далі. Якщо пройдемо у плей-оф, без сумніву, він нам не допоможе".

Довідка. 29-річний Барнабаш Варга провів за збірну Угорщини всього 14 поєдинків, у яких забив 7 голів та віддав 1 асист. Одне взяття воріт сталося вже на Євро-2024 (в матчі проти Швейцарії).

Нагадаємо, що завдяки перемозі над Шотландією збірна Угорщини посіла третє місце у групі A. Наразі в режимі лайв вона проходить в 1/8 фіналу, проте все ще може змінитися – остаточний список команд, які вийдуть у плей-оф стане відомий 26 червня.